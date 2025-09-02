Христина Христова за бюджета, еврото, пенсиите и доходите

Под линията на бедност за 2026 г. попадат 21, 6 процента от гражданите - това не е толкова различен от средния процент за страните на ЕС. Само 790 000 хора с увреждания въз основа на линията на бедност ще им се сметнат тези интеграционни добавки всеки месец. Около 450 000-500 000 ще получат помощи за отопление въз основа на линията на бедност, заяви в предаването "Лице в лице" бившият социален министър Христина Христова.