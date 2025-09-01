Казусът "Паскал"

„Имахме доста странно разглеждане на мярка задържане под стража и в крайна сметка постановяване на гаранция. Най-смущаващото е, че съдът в своето определение възпроизведе защитната теза на обвиняемия, не я разгледа критично, както би следвало а направи, а я възпроизведе и в тази защитна теза се въвлякоха имената на двама политици. Това може би за първи път се случва в новата ни история, обикновено мръсните поръчки минаваха през прокуратурата, сега вече явно минават и през съда.”