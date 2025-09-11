Наблюдаваните стоки от първа необходимост

11 Септември 2025
Наблюдаваните стоки от първа необходимост

"Поскъпването вече е факт, през последните 2 месеца. Първо се вижда, че между търговските вериги и малките магазинчета има необяснимо от пазарна гледна точка разминаване - Наблюдаваме 600 обекта, във веригите е по-скъпо, отколкото в малките квартални магазинчета, което е пазарен нонсенс. За 21 стоки, които ние гледаме в момента - между 2% и 12%. Белият боб е с 11% по-скъп, отколкото в малките магазинчета. Това обяви президентът на КНСБ Пламен Димитров в предаването "Лице в лице" по bTV.  

 

 

