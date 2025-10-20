Румен Петков: Да се обяснява всичко с „БСП – Обединена левица“ е непочтено

Днес трябваше да има съвет на коалиционните партньори, но част от лидерите на БСП не били на разположение и се отлагал за утре.

„От неофициални източници слушам едни гнусни лъжи по адрес на „БСП – Обединена левица“ – как сме били готови на всичко в името на участието ни във властта. Доста гнусни лъжи и не правят чест на техните автори“, каза Петков.

„Неофициалните източници, навярно са някакви шмекери, защото нито г-н Зафиров отсъства. Достатъчно сериозни и отговорни фактори има и в парламентарната група, и в коалиционния съвет“, заяви още той.