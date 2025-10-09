Блестящи ученици от Пловдив и Русе влизат в „Златната лига“ на „Стани богат“ тази събота от 20:00 ч. по bTV

Новият епизод от благотворителния сезон на „Стани богат“ – „Златната лига“ ще постави в светлината на прожекторите трима изключителни младежи от различни краища на страната – тази събота точно в 20:00 ч. по bTV. Двама ученици от Езикова гимназия „Пловдив“ и един възпитаник на Математическа гимназия „Баба Тонка“ в гр. Русе ще седнат уверено на стола на богатството, за да покажат своите знания, съобразителност и възможности, и за да подкрепят с играта си каузи, зад които застават техните училища.

Начетени, усмихнати и съпричастни и тази събота младите участници ще впечатлят зрителите на bTV с бърза мисъл, нестандартен подход и искрена мотивация. Първа в благотворителния епизода ще играе ученичка от Пловдив, с подчертан интерес към българския език и географията, която обича да пее и танцува народни танци, и не веднъж е била водеща на училищни събития. След нея идва ред на младеж от Русе с десетки отличия от научни олимпиади, доброволец в Младежкия червен кръст и с интереси в сферата на информатиката и програмирането. Последният участник в събота е от Пловдив и още в 6-и клас става „Ученик на годината“ за своето училище. Той слуша рок и опера, чете класически романи и е мечтае един ден да стане коремен хирург.

Каузата, за която ще играят учениците от Езикова гимназия „Пловдив“ е за обновяване на техниката нужна за поддържане на училищния подкаст и за подпомагане на ученическия вестник „Делта Те“ – символ на свободния ученически глас. Математическата гимназия „Баба Тонка“ в Русе пък планира изграждане на специална екостая в училищния си двор. Със спечелената от играта сума, училището планира да закупи соларна пейка с възможност за зареждане на мобилни устройства – страхотна инвестиция в удобството на бъдещите поколения.

„Златната лига“ на „Стани богат“ продължава да е уникална сцена на знания, мъдрост и идеи на младите умове на България, с каузи, които имат смисъл и с игра, която истински вдъхновява.

Гледайте „Златната лига“ всяка събота от 20:00 ч. по bTV.