Изключителни младежи покоряват със знания и чар „Златната лига“ на „Стани богат“ в събота от 20:00 ч. по bTV

Двама изключителни младежи – ученици от 2 Английска езикова гимназия „Томас Джеферсън“ и от 91 Немска езикова гимназия „Проф. Константин Гълъбов“, влизат с финес в „Златната лига“ на „Стани богат“ - тази събота от 20:00 ч. по bTV. Начетени, умни и съпричастни, гимназистите ще заслужат аплодисментите на публиката със знания, бърза мисъл, лекота и усмивки, сядайки смело на стола на богатството в студиото на легендарната игра.

Снимка: Олег Попов

В благотворителния епизод на „Стани богат“ в събота вечер, Ники Кънчев ще приветства в играта млада дама, която свири на пиано, има интерес към гръцката митология и мечтае да стане сърдечен хирург или невролог. Водещият на играта ще се удиви още от лекотата на мисълта и богатата обща култура на младеж, който свири на китара, фен е на хеви метъла, харесва Ози Озбърн и Яворов, и се интересува от история и международна политика.

Снимка: Олег Попов

Една от каузите на участниците в „Златната лига“ се появява за първи път в този епизод и тя е в подкрепа на Националното читалище на слепите "Луи Брайл 1928". Каузата е на цялата 91 Немска езикова гимназия „Проф. Константин Гълъбов, чийто представител е убеден, че в важно всеки човек да има достъп до култура и образование. Спечелената в играта сума ще бъде дарена за закупуването на брайлова хартия.

Снимка: Олег Попов

Ученичката от 2 АЕГ „Томас Джеферсън“ пък ще продължи с играта си инициативата на училището за подпомагане лечението на пеперудените деца на България, страдащи от булозна епидермолиза и с надежда за по-лек живот.

Снимка: Олег Попов

Не пропускайте новия вдъхновяващ епизод на „Златната лига“ на „Стани богат“ – в събота от 20:00 ч. по bTV.