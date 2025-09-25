Изключителни младежи покоряват със знания и чар „Златната лига“ на „Стани богат“ в събота от 20:00 ч. по bTV

Новият епизод на специалното благотворително издание идва с нова каузa, бърза мисъл и големи усмивки

Реклама

Двама изключителни младежи – ученици от 2 Английска езикова гимназия „Томас Джеферсън“ и от 91 Немска езикова гимназия „Проф. Константин Гълъбов“, влизат с финес в „Златната лига“ на „Стани богат“ - тази събота от 20:00 ч. по bTV. Начетени, умни и съпричастни, гимназистите ще заслужат аплодисментите на публиката със знания, бърза мисъл, лекота и усмивки, сядайки смело на стола на богатството в студиото на легендарната игра.

Снимка: Олег Попов

В благотворителния епизод на „Стани богат“ в събота вечер, Ники Кънчев ще приветства в играта млада дама, която свири на пиано, има интерес към гръцката митология и мечтае да стане сърдечен хирург или невролог.  Водещият на играта ще се удиви още от лекотата на мисълта и богатата обща култура на младеж, който свири на китара, фен е на хеви метъла, харесва Ози Озбърн и Яворов, и се интересува от история и международна политика.

Снимка: Олег Попов

Една от каузите на участниците в „Златната лига“ се появява за първи път в този епизод и тя е в подкрепа на Националното читалище на слепите "Луи Брайл 1928". Каузата е на цялата 91 Немска езикова гимназия „Проф. Константин Гълъбов, чийто представител е убеден, че в важно всеки човек да има достъп до култура и образование. Спечелената в играта сума ще бъде дарена за закупуването на брайлова хартия.

Снимка: Олег Попов

Ученичката от 2 АЕГ „Томас Джеферсън“ пък ще продължи с играта си инициативата на училището за подпомагане лечението на пеперудените деца на България, страдащи от булозна епидермолиза и с надежда за по-лек живот.

Снимка: Олег Попов

Не пропускайте новия вдъхновяващ епизод на „Златната лига“ на „Стани богат“ – в събота от 20:00 ч. по bTV.

Снимка: Олег Попов

Гледайте
цели епизоди на
Тагове: Златната лига

Последни

Реклама

Зареди още
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата
BTV-logo BTV Comedy bTV Cinema
bTV Action bTV Lady RING
bTV Plus bTV Новините Бизнес новините
Voyo LadyZone DaliVali
Zodia
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
За BTV Реклама Кариери За контакти Политика за поверителност Кодекс за поведение на доставчиците Вътрешен канал по ЗЗЛПСПОИН Общи условия

bTV не носи отговорност за съдържанието на коментарите и на материалите, разположени от потребители на сървъра на bTV.

© bTV - bTV Media Group 2018 г. Всички права запазени.