Ники Кънчев: „Силата е в младостта и нейният естествен интелект!“

При споменаването на младежите от „Златната лига“, Ники Кънчев не можa да скрие възторга си, срещайки се с блестящите умове на България. Техният устрем, интелект и съпричастност са качествата, които ги правят специални не само за хората в студиото, но и за всички зрители на bTV. Какво споделя той за „Стани богат“ и златните деца на България – вижте тук откъс, а цялото интервю четете в сайта на Dir.bg:

Кое е най-голямото удоволствие за вас като водещ на играта, особено сега, в навечерието на 25-тата годишнина от излъчването й в България?

Вие го дефинирахте сами! Предаването навършва 25 години в българския ефир! Това ни вкарва веднага в графата "Легенди на тв ефира". И това не са мои изхвърляния и хвалебствия по темата. Ако шоуто не струваше, повярвайте ми отдавна щяхме да сме пуснали кепенците.... Благодаря на bTV че си обичат и се грижат много добре за "Стани богат" в последните няколко години.

Затова какво по-голямо удоволствие от това да си водещ на игра, която се е доказала и устоява на всички промени вече четвърт век! Тя въздейства на интелектуално, а не на емоционално ниво. За разлика от много други формати, които залагат да шоуто, тук в основата е знанието и мисленето, и точно това прави играта непреходна и интересна за всички възрасти. За мен е особено удовлетворяващо, че "Стани богат" се харесва както на децата, така и на техните родители, баби и дядовци. Всеки може да намери нещо интересно за себе си, а това е нашата цел като предаване и нашето най-голямо удоволствие.

Какво бихте казали на младите хора, които днес гледат "Стани богат"? Как биха могли да превърнат любопитството и знанието в своя сила?

Любопитството към света и знанието винаги са били суперсили. Точно те движат света напред. Цивилизацията се развива заради дръзките, знаещите и способните. Смелостта, търсенето на отговори и разчупването на граници и клишета е присъщо на младостта. Това, заедно с познанието, критичното мислене, задълбоченото четене с разбиране, както е модерно да се казва, са единственият начин да различиш истината от лъжата, да не се поддаваш на манипулация, да отстояваш аргументирано своите принципи. И да успееш. Това умение е особено важно днес, за да можеш да се ориентираш в морето от фалшиви новини, евтини сензации и пропаганда, във време на бурно развиващ се изкуствен интелект, който като че ли иззема умението да се мисли. Силата е в младостта и нейният естествен интелект. И ако трябва да бъдем "щипка комерсиални": Навсякъде по света знанието носи и повече пари в заплатата ти!

"Стани богат" стартира със специални благотворителни епизоди "Златната лига", в които ученици от най-елитните гимназии в страната ще играят в подкрепа на различни каузи. С какво децата-участници ще изненадат зрителите и с какво вдъхновиха самия вас?

Както казах, младите и знаещите са тези, които променят света. Това ни мотивира да създадем специалния формат на предаването "Златната лига". От 6 септември, всяка събота от 20 часа по bTV, ще имаме удоволствието да гледаме най-добрите млади умове на България, изключителни таланти, които вече са постигнали много. Това са наши деца, български ученици от гимназии в цялата страна ще ни покажат лицето на младите. И това лице, уверявам ви е красиво и будно!!!

Като баща на тийнейджър следя това поколение отблизо, но пак съм истински впечатлен, защото те са представители на поколение, което има цели и ги следва, а в основата на това са доброто образование и многостранните интереси. Според нас играта им ще бъде вдъхновение за всички зрители и пример за това, че няма нищо по-модерно от знанието и красотата на ума! 

Учениците ще играят благотворително - за каузи, която самите те са определили и показват, че те имат силно изострено чувство за съпричастност към нуждаещите се и отговорност към средата, в която живеем. Можем да вземем пример от младите, защото те знаят, че промяната зависи от собствените им усилията, а не от някой друг. Те не чакат, а действат. Учениците помагат на болни деца, на деца в неравностойно положение, допринасят за опазване на околната среда, правят училищата си по-привлекателни и удобни за всички. Каузите, за които ще играят, не са избрани специално за участието им в "Стани богат", а са един вид продължение на дългогодишната практика на всяко от тези училища да помага на хора в нужда.

Всичко това ми дава надежда, че бъдещето ни е в добри ръце.

