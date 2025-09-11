Още талантливи младежи от „Златната лига“ на „Стани богат“ играят блестящо за смислени каузи в помощ на техни връстници

Играта ще вдъхнови малки и големи пред екраните в събота от 20:00 ч. по bTV

В новия епизод на специалния благотворителен сезон на „Стани богат“ - „Златната лига“, тази събота от 20:00 ч. по bTV, на стола на богатството сядат още момчета и момичета от водещи гимназии в цялата страна. Целта им не се променя – да дадат всичко от себе си, за да подкрепят със спечелените суми смислени каузи, които ще променят живота на техни връстници.

Тази събота в „Златната лига“ сили и знания в играта ще премерят блестящи 16-17-годишни участници, сред които бъдещ лекар със собствено научно проучване за инфрачервените лъчи. Срещу водещия Ники Кънчев ще седне също национален състезател по химия в международни състезания и талантлив мецосопран, който умело съчетава музиката с философията.

Снимка: Олег Попов

Вдъхновяващо е, че тези деца не играят за последен модел смартфон или нови маратонки, а за общественополезни каузи, които ще подпомогнат техни връстници”, споделя с възторг водещият на играта Ники Кънчев.

Каузите, за които младежите от Втора английска езикова гимназия „Томас Джеферсън“, от Пловдивската математическа гимназия "Академик Кирил Попов" и Националната гимназия за древни езици и култури „Константин-Кирил философ“ ще играят, са: за подпомагането на „пеперудените деца“, страдащи от рядката и болезнена болест булозна епидермолиза; за подобряване на училищната инфраструктура за деца в неравностойно положение и изграждане на паметна плоча в чест на патроните на НГДЕК – акт на признателност и уважение към традициите и образованието.

Снимка: Олег Попов

Гледайте „Златната лига“ на „Стани богат“ всяка събота от 20:00 ч. и седмичните епизоди на играта – всеки делничен ден от 18:00 ч. по bTV.

Снимка: Олег Попов

Предаването се заснема в съответствие със зелените практики, верифицирани от ALBERT – организацията, която подпомага екологичната устойчивост на телевизионната и филмова индустрия в сътрудничеството с BAFTA.

