Отличниците на България влизат в „Златната лига“ на „Стани богат“ утре вечер в 20 ч. по bTV

Специалният благотворителен сезон започва с впечатляваща игра на ученици от водещи софийски гимназии

На празничния 6 септември по bTV стартира новият сезон на „Стани богат“ със специалните благотворителни епизоди - „Златната лига“. Всяка събота от 20:00 ч. ученици от водещи гимназии от цялата страна ще сядат на стола на богатството, за да убедят всички пред екраните, че знанието е сила, а да бъдеш съпричастен - кауза.

Още в първия епизод на „Златната лига“ достойни представители на Националната природоматематическа гимназия „Акад. Любомир Чакалов“, Софийската математическа гимназия „Паисий Хилендарски“ и Националната гимназия за древни езици и култури „Константин-Кирил Философ“ ще демонстрират отлични знания, силна мотивация, чувство за съпричастност и отговорност, смели мечти и интелект, за да възхитят не само водещия на играта Ники Кънчев, но и цяла България.

Младежите ще впечатлят и с каузите, зад които застават - избрани от самите тях и техните училища, които са своеобразно продължение на дългогодишната практика на всяко от училищата да помага на хора в нужда. Спечелените суми в събота вечер ще отидат за подпомагане участията на ученици в международни състезания по природни науки; в помощ на деца с онкохематологични заболявания и в подкрепа изграждане на паметна плоча, посветена на  учителите - основатели на НГДЕК, сред които и дългогодишният директор Гергина Тончева.

„Тези деца са като мои синове и дъщери, те са буквално на годините на моята дъщеря и се радвам, че в България идва такова поколение. Бъдещето играе сега, тук, при нас!“, споделя емоционално Ники Кънчев преди старта.

Блестящи умове, достойна игра и вдъхновение очаква зрителите на „Златната лига“ още тази събота, 6 септември, от 20:00 ч., а и всяка събота вечер по bTV. От понеделник, 8 септември, стартират и новите епизоди на „Стани богат“ - всеки делник от 18:00 ч. по bTV.

Предаването се заснема в съответствие със зелените практики, верифицирани от ALBERT – организацията, която подпомага екологичната устойчивост на телевизионната и филмова индустрия в сътрудничеството с BAFTA.

стани богат

