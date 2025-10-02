Страхотни нови участници в „Златната лига“ на „Стани богат“ показват знания, ум и съобразителност - тази събота от 20:00 ч. по bTV.

В предстоящия специален епизод от благотворителния сезон на „Стани богат“ - „Златната лига“, в събота от 20:00 ч. по bTV, на стола на богатството ще седнат още двама изключителни и знаещи младежи, представители на две столични училища.

Първа в играта ще се изправи ученичка, която си пада по историята и географията и е голям почитател на киното от края на ХХ век. Обича природата и често катери планинските върхове, заедно с баща си, а освен това, редовно се включва и в олимпиади по история, в които също се стреми към върховете в класирането. Момичето е представител на 91 Немска езикова гимназия „Проф. Константин Гълъбов“ и с играта ще продължи каузата на училището. Я тя е - спечелената сума да бъде дарена за закупуване на Брайлова хартия за Национално читалище на слепите "Луи Брайл 1928".

За първи път срещу водещия Ники Кънчев ще седне ученик от столичното 22 Средно училище „Георги С. Раковски“. С нестандартна игра, смелост, ум и голяма съобразителност той ще дари спечелената сума за изрисуване на фасадата на училището, каквото е каузата на гимназията, която представлява. Идеята е фасадата да е украсена с природни мотиви, за да може атмосферата да бъде по-топла и приветлива, както за учителите, така и за учениците. Мотивът с природата има екологична насоченост, като ще бъдат използвани щадящи и естествени багрила за направа на рисунката. Младежът, който има интерес към точните науки, пише стихове, мечтае да има собствена марка дрехи и тофу-ресторант, ще бъде придружен в играта от баба си.

А колко добре ще се справят младите участници и в предстоящия епизод на „Златната лига“ – зрителите ще разберат в събота от 20:00 ч. по bTV.