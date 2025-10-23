Талантливи ученици от София, Шумен и Кърджали се включват в благотворителната „Златна лига“ на „Стани богат“ – тази събота от 20:00 ч. по bTV

Нови каузи, чувство за хумор и премерен риск в новия епизод на специалното издание

Тази събота от 20:00 ч. по bTV, в новия епизод на специалното благотворително издание на „Стани богат“ - „Златната лига“, трима изключителни ученици от различни краища на страната ще се състезават в подкрепа на значими каузи, част от които за първи път ще намерят място в предаването.

Епизодът започва с продължението на играта на Боян Юруков от 35 Средно езиково училище „Добри Войников“ в София, който миналата седмица достигна до осмия въпрос. Младежът се завръща в студиото с още по-голяма решителност, знания и известна доза риск. Спечелената от него сума ще отиде за закупуване на машина за рециклиране на пластмасови бутилки – кауза, зад която застава той и училището му.

В събота, в играта ще се включи и ученичка от Профилирана природоматематическа гимназия „Нанчо Попович“ в град Шумен. Тя обича да танцува хип-хоп и народни танци, и мечтае да стане учителка. С играта си тя и нейното училище ще подкрепят Фондация „Гален Темелков“, чиято мисия е да подпомага образованието, науката и изкуството, и да стимулира младите учени в медицинските и хуманитарните науки.

Третият участник в съботното издание на „Златната лига“ е ученик от Езикова гимназия „Христо Ботев“ в Кърджали. Той вече работи по научни проекти, свързани с изучаването на звезди от близки и далечни галактики, в сътрудничество с научни преподаватели от Харвард. Каузата, зад която той и училището му застават е събиране на средства за организиране на Коледни благотворителни събития, средствата, от които да бъдат дарени на деца в нужда.

Начетени, с бърза мисъл и силно чувство за съпричастност, в новия епизод гимназистите ще играят смело и достойно за своите каузи,  а някои от техните отговори, особено тези свързани с музиката, ще впечатлят истински не само водещия Ники Кънчев, а и всички пред екраните.

Гледайте благотворителните епизоди на „Стани богат“ -  Златната лига“ – всяка събота от 20 ч. по bTV.

 

