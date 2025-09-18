Три момичета с брилянтни умове превземат „Златната лига“ на „Стани богат“ тази събота от 20:00 ч. по bTV

Новият епизод на специалното благотворително издание носи страхотни емоции, вълнение и възхищение от играта

Реклама

Шахматистка, достойна за главна роля в романа “Дамски гамбит”, млада дама, която пише поезия и желае да следва международна икономика в Милано и бъдещ фармацевт, с мечта  да обиколи света, ще покажат отлични знания, съобразителност и характер в новия епизода на „Златната лига“ на „Стани богат“ - в събота от 20:00 ч. по bTV.

Снимка: Олег Попов

И трите момичета са възпитанички на едни от водещите гимназии в страната, сред които - Пловдивската математическа гимназия „Акад. Кирил Попов“, Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски“ и Национална природо-математическа гимназия „Акад. Любомир Чакалов“. Всяка от тях продължава традициите на своето училище в подкрепа на каузи, достойни за възхищение. А ето и кои са каузите в епизода: осигуряване на по-лесен достъп до гимназията на ученици в неравностойно положение, за да бъдат тези деца по-независими; помощ за деца с онкохематологични заболявания и подкрепа участие на ученици в международни олимпиади по природни науки.

Снимка: Олег Попов

Снимка: Олег Попов

И трите участнички в съботния епизод ще покажат изключителни знания, брилянтна логика и самообладание, за да достигнат възможно по-напред в играта и спечелят възможно по-големи суми в подкрепа на каузите.

Снимка: Олег Попов

Ще успеят ли да изненадат със знанията си и водещия на „Златната лига“ на „Стани богат“ Ники Кънчев – зрителите ще разберат в събота от 20:00 ч. по bTV.

Снимка: Олег Попов

Гледайте
цели епизоди на
Тагове: Златната лига

Последни

Реклама

Зареди още
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата
BTV-logo BTV Comedy bTV Cinema
bTV Action bTV Lady RING
bTV Plus bTV Новините Бизнес новините
Voyo LadyZone DaliVali
Zodia
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
За BTV Реклама Кариери За контакти Политика за поверителност Кодекс за поведение на доставчиците Вътрешен канал по ЗЗЛПСПОИН Общи условия

bTV не носи отговорност за съдържанието на коментарите и на материалите, разположени от потребители на сървъра на bTV.

© bTV - bTV Media Group 2018 г. Всички права запазени.