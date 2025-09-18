Три момичета с брилянтни умове превземат „Златната лига“ на „Стани богат“ тази събота от 20:00 ч. по bTV

Шахматистка, достойна за главна роля в романа “Дамски гамбит”, млада дама, която пише поезия и желае да следва международна икономика в Милано и бъдещ фармацевт, с мечта да обиколи света, ще покажат отлични знания, съобразителност и характер в новия епизода на „Златната лига“ на „Стани богат“ - в събота от 20:00 ч. по bTV.

Снимка: Олег Попов

И трите момичета са възпитанички на едни от водещите гимназии в страната, сред които - Пловдивската математическа гимназия „Акад. Кирил Попов“, Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски“ и Национална природо-математическа гимназия „Акад. Любомир Чакалов“. Всяка от тях продължава традициите на своето училище в подкрепа на каузи, достойни за възхищение. А ето и кои са каузите в епизода: осигуряване на по-лесен достъп до гимназията на ученици в неравностойно положение, за да бъдат тези деца по-независими; помощ за деца с онкохематологични заболявания и подкрепа участие на ученици в международни олимпиади по природни науки.

Снимка: Олег Попов

Снимка: Олег Попов

И трите участнички в съботния епизод ще покажат изключителни знания, брилянтна логика и самообладание, за да достигнат възможно по-напред в играта и спечелят възможно по-големи суми в подкрепа на каузите.

Снимка: Олег Попов

Ще успеят ли да изненадат със знанията си и водещия на „Златната лига“ на „Стани богат“ Ники Кънчев – зрителите ще разберат в събота от 20:00 ч. по bTV.