Учениците от „Златната лига“ на „Стани богат“ впечатляват с бърз ум, щедрост и нова еко-кауза – тази събота от 20:00 ч. по bTV

Ники Кънчев посреща златна медалистка в играта, веднага след участието ѝ в Олимиада по астрофизика в Индия

В предстоящия епизод на специалното благотворително издание на „Стани богат“ – „Златната лига“, тази събота от 20:00 ч. по bTV, трима изключителни ученици от Пловдив, Русе и София ще играят в полза на значими каузи, свързани с екологията и подобряване на училищната среда. Младежите ще блестят със своите знания, състрадателност и вдъхновяващи каузи.

Епизодът ще започне с продължението на играта на Божидар Кочанов от Пловдивската езикова гимназия, който миналата седмица достигна до пети въпрос, преди финалният гонг да прозвучи. С впечатляваща обща култура и чудесно чувство за хумор, младежът ще продължи играта си с особена лекота. Каузата, зад която застава той и училището му е за обновяване техниката на училищния подкаст и в подкрепа на ученическия вестник „Делта Те“.

В събота в играта влиза и впечатляващо младо момиче – златен медалист по астрономия и астрофизика, което обожава трилъри, криминални романи и тенис. Тя е ученичка в Математическата гимназия „Баба Тонка“ в Русе и ще играе за закупуването на соларна пейка с възможност за зареждане на мобилни устройства – част от училищен проект за изграждане на екостая.

Третият участник в епизода е ученик от 35 Средно езиково училище „Добри Войников“ в София. Каузата, зад която застава той и училището му е похвална – закупуване на вендинг машина за рециклиране на пластмасови бутилки. Младежът учи в паралелка с биология и химия, интересува се от физика, а голямата му мечта е да стане оперен певец в Лондон.

Със завидни знания, бърза мисъл и чувство за хумор, гимназистите ще влязат смело в „Златната лига“ на „Стани богат“. Те не просто ще отговарят на въпросите на водещия Ники Кънчев, а ще демонстрират висок интелект, знания и съпричастност, които превръщат участието им в истинско вдъхновение за всички пред екраните.

Гледайте благотворителните епизоди на „Стани богат“ -  Златната лига“ – всяка събота от 20 ч. по bTV.

стани богат ники кънчев

