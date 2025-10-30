В деня на народните будители невероятни младежи с много знания и големи сърца завладяват „Златната лига“ на „Стани богат“

Трима умни и талантливи гимназисти от Кърджали, Бургас и София ще седнат на стола на богатството и ще се състезават в подкрепа на социално значими каузи в „Златната лига“ на „Стани богат“ - тази събота от 20:00 ч. по bTV.

Атанас Митрев от Езикова гимназия "Христо Ботев", гр. Кърджали, ще продължи играта си с мисията да подкрепи организирането на коледни благотворителни събития, средствата, от които да бъдат дарени на деца в нужда.

В новия епизод, в играта влиза и ученичка от столичното 22 СЕУ „Георги Стойков Раковски“. Тя ще играе за събиране на средства за изрисуването на интериора на училището с портретите на български будители и революционери, и най-вече с лика на Георги Раковски, който е патрон на училището. Момичето обича да чете биографии на музиканти и американски любовни романи, и мечтае да седне на стола на богатството, откакто е на 8 години.

След нея, за първи път срещу водещия Ники Кънчев ще седне ученик от Немска езикова гимназия "Гьоте" в гр.Бургас. Каузата, която подкрепя той и училището му, е спечелената сума да бъде дарена за дострояването на наблюдателница за птици до Атанасовското езеро, като част от дългогодишната традиция на гимназията да подкрепя каузи на екологична тематика. Младежът обича да играе шах, тренира бойни спортове, привърженик е на точните науки. Мечтае да учи архитектура във Виена и да проектира сгради из целия свят.

Не пропускайте новия вдъхновяващ епизод на „Златната лига“ в деня на народните будители – в събота от 20:00 ч. по bTV.