Стани богат - Златната лига - 01.11.2025 (2 част)

01 Ноември 2025
В новия епизод, в играта влиза и ученичка от столичното 22 СЕУ „Георги Стойков Раковски“. Тя ще играе за събиране на средства за изрисуването на интериора на училището с портретите на български будители и революционери, и най-вече с лика на Георги Раковски, който е патрон на училището. Момичето обича да чете биографии на музиканти и американски любовни романи, и мечтае да седне на стола на богатството, откакто е на 8 години.

