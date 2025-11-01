Стани богат - Златната лига - 01.11.2025 (3 част)

Вижте във видеото

01 Ноември 2025
Стани богат - Златната лига - 01.11.2025 (3 част)

За първи път срещу водещия Ники Кънчев ще седне ученик от Немска езикова гимназия "Гьоте" в гр.Бургас. Каузата, която подкрепя той и училището му, е спечелената сума да бъде дарена за дострояването на наблюдателница за птици до Атанасовското езеро, като част от дългогодишната традиция на гимназията да подкрепя каузи на екологична тематика. Младежът обича да играе шах, тренира бойни спортове, привърженик е на точните науки.  Мечтае да учи архитектура във Виена и да проектира сгради из целия свят.

