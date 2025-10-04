Стани богат - Златната лига - 04.10.2025 (1 част)

Първа в играта ще се изправи ученичка, която си пада по историята и географията и е голям почитател на киното от края на ХХ век. Обича природата и често катери планинските върхове, заедно с баща си, а освен това, редовно се включва и в олимпиади по история, в които също се стреми към върховете в класирането. Момичето е представител на 91 Немска езикова гимназия „Проф. Константин Гълъбов“ и с играта ще продължи каузата на училището. Я тя е - спечелената сума да бъде дарена за закупуване на Брайлова хартия за Национално читалище на слепите "Луи Брайл 1928".