Стани богат - Златната лига - 04.10.2025 (2 част)

Вижте във видеото

04 Октомври 2025
За първи път срещу водещия Ники Кънчев ще седне ученик от столичното 22 Средно училище „Георги С. Раковски“. С нестандартна игра, смелост, ум и голяма съобразителност той ще дари спечелената сума за изрисуване на фасадата на училището, каквото е каузата на гимназията, която представлява. Идеята е фасадата да е украсена с природни мотиви, за да може атмосферата да бъде по-топла и приветлива, както за учителите, така и за учениците. Мотивът с природата има екологична насоченост, като ще бъдат използвани щадящи и естествени багрила за направа на рисунката. Младежът, който има интерес към точните науки, пише стихове, мечтае да има собствена марка дрехи и тофу-ресторант, ще бъде придружен в играта от баба си.

 

