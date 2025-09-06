Стани богат - Златната лига - 06.09.2025 (1 част)

Откриваме есения сезон със Златната лига на Стани Богат. Ще имам честа тук да посрещна възпитаници на водещи гимназии в страната. Те няма да играят за себе си, а за своите връстници.

И така, първият играч от Златната лига е ученик в Националната природо-математическа гимназия "Акад. Любомир Чакалов".

Интересува се от история, обича да програмира, да кара колело като всички деца и да слуша класическа музика. Той ще дари спечелените пари, за да могат съучениците му да се докажат в международни състезания по природни науки.

Да му пожелаем успех в тази благородна кауза. Каня тук Иван Маджаров!