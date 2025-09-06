Стани богат - Златната лига - 06.09.2025 (2 част)

Вижте играта на Камен Каравичев

06 Септември 2025
Стани богат - Златната лига - 06.09.2025 (2 част)

Реклама

Откриваме есения сезон със Златната лига на Стани Богат.  Ще имам честа тук да посрещна възпитаници на водещи гимназии в страната. Те няма да играят за себе си, а за своите връстници.

Той е ученик в Софийската математическа гимназия "Паисий Хилендарски". Обича да спортува, да свири на пиано и да прекарва време с приятели. Желае да дари спечеленото от "Стани богат" на сдружение "Деца с онкохематологични заболявания". Да аплодираме Камен Каравичев! 

Гледайте
цели епизоди на
Тагове: ники кънчев златната лига Стани богат

Последни

Реклама

Зареди още
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата
BTV-logo BTV Comedy bTV Cinema
bTV Action bTV Lady RING
bTV Plus bTV Новините Бизнес новините
Voyo LadyZone DaliVali
Zodia
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
За BTV Реклама Кариери За контакти Политика за поверителност Кодекс за поведение на доставчиците Вътрешен канал по ЗЗЛПСПОИН Общи условия

bTV не носи отговорност за съдържанието на коментарите и на материалите, разположени от потребители на сървъра на bTV.

© bTV - bTV Media Group 2018 г. Всички права запазени.