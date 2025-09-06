Стани богат - Златната лига - 06.09.2025 (2 част)

Откриваме есения сезон със Златната лига на Стани Богат. Ще имам честа тук да посрещна възпитаници на водещи гимназии в страната. Те няма да играят за себе си, а за своите връстници.

Той е ученик в Софийската математическа гимназия "Паисий Хилендарски". Обича да спортува, да свири на пиано и да прекарва време с приятели. Желае да дари спечеленото от "Стани богат" на сдружение "Деца с онкохематологични заболявания". Да аплодираме Камен Каравичев!