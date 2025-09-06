Стани богат - Златната лига - 06.09.2025 (3 част)

Откриваме есения сезон със Златната лига на Стани Богат. Ще имам честа тук да посрещна възпитаници на водещи гимназии в страната. Те няма да играят за себе си, а за своите връстници.

Силните му страни са история и испански. Обича да излиза с приятели, интересува се от футбол и политика. Ще играе за ценна придобивка за своето училище. Каква е тя? Ще научим от самия него. Каня тук Пламен Георгиев от Националната гимназия за древни езици и култури.