Стани богат - Златната лига - 13.09.2025 (1 част)

И днес на сцената излизат ученици, които ще дадат всичко от себе си, за да подкрепят каузи, които променят живота на техни връстници.

Първият ни участник мечтае да стане лекар и да помага на хората. Има свое изследване за инфрачервените промени в човешкия организъм. А каузата, за която ще играе, е лечението на пеперудените деца на България. Каня с удоволствие тук ученика от Втора английска гимназия "Томас Джеферсън" в София, Кристиан Найденов.