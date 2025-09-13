Стани богат - Златната лига - 13.09.2025 (1 част)

Вижте играта на Кристиан Найденов

13 Септември 2025
Стани богат - Златната лига - 13.09.2025 (1 част)

И днес на сцената излизат ученици, които ще дадат всичко от себе си, за да подкрепят каузи, които променят живота на техни връстници.

Първият ни участник мечтае да стане лекар и да помага на хората. Има свое изследване за инфрачервените промени в човешкия организъм. А каузата, за която ще играе, е лечението на пеперудените деца на България. Каня с удоволствие тук ученика от Втора английска гимназия "Томас Джеферсън" в София, Кристиан Найденов. 

Гледайте
цели епизоди на
