Вижте играта на Ивайло Къртев

13 Септември 2025
Стани богат - Златната лига - 13.09.2025 (2 част)

И днес на сцената излизат ученици, които ще дадат всичко от себе си, за да подкрепят каузи, които променят живота на техни връстници.

Той е бил част от българския отбор на Международната Менделеевска Олимпиада. Както и в топ 4 на ученици по химия в България. Мечтае да допринесе за това страната ни да бъде нормална и демократична държава. Спечелените средства днес ще дари, за да осигури достъп до гимназията  на своите съученици в неравностойно положение. Вижте играта на Ивайло Къртев от Пловдивската математическа гимназия.

