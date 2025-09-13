Стани богат - Златната лига - 13.09.2025 (3 част)

И днес на сцената излизат ученици, които ще дадат всичко от себе си, за да подкрепят каузи, които променят живота на техни връстници.

След страхотната игра на петте момчета, е ред на момичетата. Първа от тях ще играе млада дама, която е мецосопран в училищния хор. Обича да чете философски книги и да гледа филмите на Уди Алън. Спечеленото от играта ще дари за паметна плоча, посветена на създателите на нейната гимназия. Вижте играта на Василия Елезова от Националната гимназия за древни езици и култури.