Стани богат - Златната лига - 20.09.2025 (1 част)

Продължаваме да пишем история с бъдещето на България. Ученици от елитни гимназии превземат "Стани богат". Всеки от тях е тук с ясна цел. Да помогне на тези, които имат нужда, да подкрепи важни социални каузи и да покаже, че младото поколение в България е готово да се бори за един по-добър свят.

Тя е държавна шампионка в дисциплината Блиц шах. Обича да чете и да гледа подкасти. Учи в Пловиската математическа гимназия "Акад. Кирил Попов". Ще дари спечалената сума, за да осигури достъп до гимназията на своите се ученици в неравностойно положение.

Нека посрещнем с аплодисменти Ирина Петкова.