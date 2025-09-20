Стани богат - Златната лига - 20.09.2025 (1 част)

Вижте играта на Ирина Петкова

20 Септември 2025
Стани богат - Златната лига - 20.09.2025 (1 част)

Продължаваме да пишем история с бъдещето на България.  Ученици от елитни гимназии превземат "Стани богат". Всеки от тях е тук с ясна цел. Да помогне на тези, които имат нужда, да подкрепи важни социални каузи и да покаже, че младото поколение в България е готово да се бори за един по-добър свят.

Тя е държавна шампионка в дисциплината Блиц шах. Обича да чете и да гледа подкасти. Учи в Пловиската математическа гимназия "Акад. Кирил Попов". Ще дари спечалената сума, за да осигури достъп до гимназията на своите се ученици в неравностойно положение.

Нека посрещнем с аплодисменти Ирина Петкова.

