Стани богат - Златната лига - 25.10.2025 (3 част)

Гледайте играта на Атанас Митрев

25 Октомври 2025
Третият участник в съботното издание на „Златната лига“, Атанас Митрев е ученик от Езикова гимназия „Христо Ботев“ в Кърджали. Той вече работи по научни проекти, свързани с изучаването на звезди от близки и далечни галактики, в сътрудничество с научни преподаватели от Харвард. Каузата, зад която той и училището му застават е събиране на средства за организиране на Коледни благотворителни събития, средствата, от които да бъдат дарени на деца в нужда.

 

 

 

 

