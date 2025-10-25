Стани богат - Златната лига - 25.10.2025 (3 част)

Третият участник в съботното издание на „Златната лига“, Атанас Митрев е ученик от Езикова гимназия „Христо Ботев“ в Кърджали. Той вече работи по научни проекти, свързани с изучаването на звезди от близки и далечни галактики, в сътрудничество с научни преподаватели от Харвард. Каузата, зад която той и училището му застават е събиране на средства за организиране на Коледни благотворителни събития, средствата, от които да бъдат дарени на деца в нужда.