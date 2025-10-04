България пред конституционна криза?

Върховният касационен съд обяви Борислав Сарафов за незаконен главен прокурор, който няма право да сезира съда, тъй като по закон след 21 юли той е на този пост, без да има това право. На обратното мнение са от прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет. От там смятат, че случаят със 6-те месеца не важи за Сарафов, понеже той е в заварено положение. По темата ще разговаряме с бившия заместник-главен прокурор Бойко Найденов и адвоката Димитър Марковски.