България пред конституционна криза?

По темата ще разговаряме с бившия заместник-главен прокурор Бойко Найденов и адвоката Димитър Марковски

04 Октомври 2025
Върховният касационен съд обяви Борислав Сарафов за незаконен главен прокурор, който няма право да сезира съда, тъй като по закон след 21 юли той е на този пост, без да има това право. На обратното мнение са от прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет. От там смятат, че случаят със 6-те месеца не важи за Сарафов, понеже той е в заварено положение. По темата ще разговаряме с бившия заместник-главен прокурор Бойко Найденов и адвоката Димитър Марковски.

