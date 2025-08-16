Броим дупките по магистрала "Хемус"

1000 лв. глоба и отнемането на шофьорската книжка за 3 месеца. Това е санкцията, ако карате в аварийната лента. Няма обаче по-подходящо място за шофиране, ако минавате по първите кимолетри на магистрала "Хемус".

Там дупките са толкова на често и толкова големи, че много шофьори, особено на камиони, минават в аварийната лента. През седмицата направихме една разходка по "Хемус" заедно с бившия началник на КАТ-София Тенчо Тенев, за да преброим дупките по нея.