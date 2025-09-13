"Да изчистим България заедно" на 20 септември

На 20 септември сме отново заедно – силни и сплотени, в инициативата „Да изчистим България заедно“, която отбелязваме за 14-а поредна година. Някои избраха да се включат в кампанията по-рано, за да могат учениците да посрещнат новата учебна година в по-чиста и по-красива среда.

Седмица старта преди кампанията на bTV „Да изчистим България заедно“ екипът на летище „Васил Левски“ в София се включи с почистване, освежаване и засаждане на цветя – всичко това, за да зарадват учениците на столичното 130-о училище „Стефан Караджа" още на 15 септември.