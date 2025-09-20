Деян Донков и Анна Кошко вдъхват нов живот на Мерилин

Вижте във видеото

20 Септември 2025
Деян Донков и Анна Кошко вдъхват нов живот на Мерилин

Реклама

Тази седмица Народният театър "Иван Вазов" откри новия си сезон с премиерата на постановката "Последният час на Мерилин Монро". В нея участва нашумялата светска двойка - актьорите Деян Донков и Анна Кошко.

И двамата се оказват и привърженици на купуването на дрехи втора употреба, което е в пряка връзка с днешната ни инициатива. Елица Кънчева посети заедно с тях такъв магазин, а те ѝ разказаха и за стила, и за любовта си.

Гледайте
цели епизоди на
Тагове: деян донков анна кошко елица кънчева тази събота

Последни

Реклама

Зареди още
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата
BTV-logo BTV Comedy bTV Cinema
bTV Action bTV Lady RING
bTV Plus bTV Новините Бизнес новините
Voyo LadyZone DaliVali
Zodia
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
За BTV Реклама Кариери За контакти Политика за поверителност Кодекс за поведение на доставчиците Вътрешен канал по ЗЗЛПСПОИН Общи условия

bTV не носи отговорност за съдържанието на коментарите и на материалите, разположени от потребители на сървъра на bTV.

© bTV - bTV Media Group 2018 г. Всички права запазени.