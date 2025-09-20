Деян Донков и Анна Кошко вдъхват нов живот на Мерилин

Тази седмица Народният театър "Иван Вазов" откри новия си сезон с премиерата на постановката "Последният час на Мерилин Монро". В нея участва нашумялата светска двойка - актьорите Деян Донков и Анна Кошко.

И двамата се оказват и привърженици на купуването на дрехи втора употреба, което е в пряка връзка с днешната ни инициатива. Елица Кънчева посети заедно с тях такъв магазин, а те ѝ разказаха и за стила, и за любовта си.