Евгени Генчев за музиката, която сближава светове

"Тази събота и неделя" продължава със среща с един музикант, който руши граници и строи мостове между класиката и съвременността! Той не просто свири, а превежда музиката на езика на сърцето!

Ще го направи и следващата седмица, в рамките на спектакъла "Валсът на розите" в Пловдив, Варна и Бургас, където ще сподели сцената с имена като големия Мариус Куркински и примабалерината Марта Петкова.

За танца на розите и какво се случва, когато музиката проговори вместо думите, ще си говорим с Евгени Генчев!