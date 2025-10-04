Гл. комисар Николай Николов: Системата BG-Alert технически работи перфектно
Пожарникарите са реагирали на 340 сигнала за последното денонощие
04 Октомври 2025
„Миналото денонощие 340 са сигналите, постъпили в ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“, свързани с метеорологичната обстановка – премахване на дървета, наводнения. Продължава дежурството на колегите в „Елените“, но ситуацията се успокоява".
Това каза гл. комисар Николай Николов, съветник на министъра на вътрешните работи в предаването „Тази събота и неделя“.