Гл. комисар Николай Николов: Системата BG-Alert технически работи перфектно

„Миналото денонощие 340 са сигналите, постъпили в ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“, свързани с метеорологичната обстановка – премахване на дървета, наводнения. Продължава дежурството на колегите в „Елените“, но ситуацията се успокоява".

Това каза гл. комисар Николай Николов, съветник на министъра на вътрешните работи в предаването „Тази събота и неделя“.