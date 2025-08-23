Глория Петкова и Анна-Мария Граченова за приключението "Traitors: Игра на предатели"

Една популярна българска поговорка гласи, че най-лошият враг е предателят, който е бил приятел. Сега на гости при нас са две дами, които седят на диванчето срещу нас като приятелки.

Тази есен в ефира на bTV обаче двете ще се впуснат в битка, в която доверието е по-опасно от капан, а предателството дебне отвсякъде. За предстоящия първи сезон на "Traitors: Игра на предатели" ще си говорим с Глория Петкова и Анна-Мария Граченова.

"Аз достигнах до лимита на силите си, физическите си сили, само това ще кажа. Преоткрих, че мога повече, отколкото съм си мислила. Беше много интересно да се изолираш от света. Бях сигурна, че ще мога да разпозная предателите", споделя Глория Петкова.

"Разликата между двата реалити формата, в които съм участвала, е наистина огромна. В "Ергенът" аз всъщност влезнах, за да търся любовта. И там не играеш. Там влизаш и наистина се отдаваш на чувства на емоции. Докато тук това е игра", казва Анна-Мария Граченова.