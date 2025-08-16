Губим ли войната по пътищата?

Продължаваме с темата за случаващото се попътищата ни. Тежки пътни инциденти се случват и в градска среда. В петък, в малките часове на нощта, 21-годишен шофьор се заби със спортната си кола в автобус на Столичния градски транспорт.

Загина един мъж на 65 години. Има и ранени. По тази тема с пътищата ни и с пътното хулиганство сега при нас е психологът Росен Йорданов. Имаме връзка и с Николай Попов, бащата на загиналата в катастрофа Сияна.