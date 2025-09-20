Как да вдъхнем нов живот на старите дрехи и техника?

Всеки българин изхвърля 93 килограма храна годишно. Данните са на българската хранителна банка.

Освен храна, се изхвърлят големи количества техника и дрехи, а те лесно могат да бъдат рециклирани и да се превърнат в нов продукт. По тази тема при нас са Маргита Колчева - мениджър "Устойчиво развитие" на Yettel Bulgaria, Симона Стилиянова – основател на Zero Waste Sofia и Цветан Найденов от Асоциацията за кръгов текстил.