Mодният сектор е сред най-замърсяващите в света

20 Септември 2025
Как гардеробът ни влияе на околата среда?

Как гардеробът ни влияе на околата среда? Рядко си задаваме този въпрос, но модният сектор е сред най-замърсяващите в света - произвежда повече от 10% от световните емисии на въглероден диоксид, консумира милиарди литри вода, използва синтетични влакна, получени от петрол, и отделя милиони пластмасови микрочастици в моретата всеки път, когато перем.

Как се опитва да реши проблема Италия - меката на модата?

