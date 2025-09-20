Как гардеробът ни влияе на околата среда? Рядко си задаваме този въпрос, но модният сектор е сред най-замърсяващите в света - произвежда повече от 10% от световните емисии на въглероден диоксид, консумира милиарди литри вода, използва синтетични влакна, получени от петрол, и отделя милиони пластмасови микрочастици в моретата всеки път, когато перем.

Как се опитва да реши проблема Италия - меката на модата?