Кампания за по-чиста и красива планина

Тази събота и неделя
Сега към една дългогодишна мисия за опазване на красотата и чистотата на планината.
И това е подкрепено с конкретни факти - за последните 2 години са събрани над 3 тона отпадъци с помощта на 4200 доброволци.
Повече за кампанията на "Пиринско" ще разберем от Станчо Станчев.
Акцията днес е част от поредица от 8 събития в Пирин и Витоша. Днес активен пункт по каузата на Пиринско има и край село Бистрица, а точните дати и локации през уикендите в август и септември са:
30.08
хижа Момина скала, Витоша
Бистрица, Витоша
06.09
Дендрариум, Витоша
Бялата вода, Витоша
13.09
хижа Гоце Делчев, Добринище
хижа Бъндерица, Банско
20.09
хижа Яворов, Разлог
Ролбан, Банско (Ден на доброволчеството)