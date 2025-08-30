Кампания за по-чиста и красива планина

Повече за кампанията на "Пиринско" ще разберем от Станчо Станчев

30 Август 2025
Кампания за по-чиста и красива планина

Сега към една дългогодишна мисия за опазване на красотата и чистотата на планината.

И това е подкрепено с конкретни факти - за последните 2 години са събрани над 3 тона отпадъци с помощта на 4200 доброволци.

Акцията днес е част от поредица от 8 събития в Пирин и Витоша. Днес активен пункт по каузата на Пиринско има и край село Бистрица, а точните дати и локации през уикендите в август и септември са:

30.08

хижа Момина скала, Витоша

Бистрица, Витоша

06.09

Дендрариум, Витоша

Бялата вода, Витоша

13.09

хижа Гоце Делчев, Добринище

хижа Бъндерица, Банско

20.09

хижа Яворов, Разлог

Ролбан, Банско (Ден на доброволчеството)

почистване планина кампания тази събота пиринско

