Кампания за по-чиста и красива планина

Сега към една дългогодишна мисия за опазване на красотата и чистотата на планината.

И това е подкрепено с конкретни факти - за последните 2 години са събрани над 3 тона отпадъци с помощта на 4200 доброволци.

Повече за кампанията на "Пиринско" ще разберем от Станчо Станчев.

Акцията днес е част от поредица от 8 събития в Пирин и Витоша. Днес активен пункт по каузата на Пиринско има и край село Бистрица, а точните дати и локации през уикендите в август и септември са:

30.08

хижа Момина скала, Витоша

Бистрица, Витоша

06.09

Дендрариум, Витоша

Бялата вода, Витоша

13.09

хижа Гоце Делчев, Добринище

хижа Бъндерица, Банско

20.09

хижа Яворов, Разлог

Ролбан, Банско (Ден на доброволчеството)