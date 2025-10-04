"Код Жълто" е обявен и в театъра: Буреносна комедия с четири актриси

За съжаление в страната наистина се обяви "Код Жълто". На сцена на театър "Артвент", обаче, този код сигнализира бурна комедия. В нея участват актрисите Аня Пенчева, Весела Бабинова, Екатерина Лазаревска и Анелия Луцинова. Режисьор е Яна Титова, а текстът е на сценаристката на редица български филми и сериали Теодора Маркова.

Какво става, когато четири жени се съберат на едно място - Елица Кънчева беше на репетицията им малко преди премиерата тази седмица, за да разбере.