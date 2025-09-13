Красив ум: Гостува Иван Маджаров

Той участва в "Златната лига" на младите умове на "Стани Богат"

13 Септември 2025
Красив ум: Гостува Иван Маджаров

Реклама

5 хиляди лева или много повече... Каква е стойността на парите, спечелени от дете за други деца? И то когато единственият помощник са знанията. И, разбира се, желанието да бъдеш добър човек.

Всяка събота, в 20.00 часа, в ефира на bTV "Златната лига" на младите умове на "Стани Богат" ни прави горди, защото ученици от различни гимназии участват благотворително за каузите, в които вярват.

За нас е удоволствие да посрещнем Иван Маджаров от Националната природоматематическа гимназия в София и участник в специалния сезон.

Гледайте
цели епизоди на
Тагове: иван маджаров златната лига стани богат тази събота

Последни

Реклама

Зареди още
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата
BTV-logo BTV Comedy bTV Cinema
bTV Action bTV Lady RING
bTV Plus bTV Новините Бизнес новините
Voyo LadyZone DaliVali
Zodia
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
За BTV Реклама Кариери За контакти Политика за поверителност Кодекс за поведение на доставчиците Вътрешен канал по ЗЗЛПСПОИН Общи условия

bTV не носи отговорност за съдържанието на коментарите и на материалите, разположени от потребители на сървъра на bTV.

© bTV - bTV Media Group 2018 г. Всички права запазени.