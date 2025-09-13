Красив ум: Гостува Иван Маджаров

5 хиляди лева или много повече... Каква е стойността на парите, спечелени от дете за други деца? И то когато единственият помощник са знанията. И, разбира се, желанието да бъдеш добър човек.

Всяка събота, в 20.00 часа, в ефира на bTV "Златната лига" на младите умове на "Стани Богат" ни прави горди, защото ученици от различни гимназии участват благотворително за каузите, в които вярват.

За нас е удоволствие да посрещнем Иван Маджаров от Националната природоматематическа гимназия в София и участник в специалния сезон.