Мирът в Газа: Илюзия или близко бъдеще?

На международната сцена един въпрос още стои без отговор - "Ще има ли мир в Газа?" след предложението на американския президент Доналд Тръмп. Тази нощ "Хамас" се съгласи да освободи всички израелски заложници, а тази сутрин политическото ръководство на Израел нареди на военните да ограничат офанзивата в Газа.

Колко близо е мирът, какво следва за хората, които живеят във война, несигурност и липса на хуманитарна помощ – следва разговор с Мануел Беслер, вицепрезидент на Международната федерация на Червения кръст и на Червения полумесец. С него се срещна Бесте Сабри.