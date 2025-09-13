Многото лица на актьора Иван Юруков

От вторник ще го гледаме и на малкия екран в "Traitors: Игра на предатели"

13 Септември 2025
Многото лица на актьора Иван Юруков

Следващият ни гост е артист във всяко едно отношение на думата. Той е на сцената на Народния театър вече четвърт век. Гледаме го обаче не само там, а дори на музикалната сцена. И както казахме, артистът има много лица, включително това на художник.

От вторник ще го гледаме и на малкия екран в ролята на праведен, а може би на предател в "Traitors: Игра на предатели".

На гости ни е Иван Юруков.

Тагове: иван юруков тази събота игра на предатели

