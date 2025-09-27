Нивото на язовир "Жребчево" е критично ниско – малко под 19%. Основна причина за това е продължителната суша, а ситуацията създава пряк риск за напояването на земеделските земи в Сливенско и Ямболско.

В сряда беше първото заседание на Националния борд по водите, структурата която трябва да обединява властта в борбата с безводието.

Министри, депутати са сред членовете на борда, на първото събрание беше и изпълнителния директор на Националното сдружение на общините в България Силвия Георгиева. Тя сега е наш гост.