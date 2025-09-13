Нова страница в живота на Радина Червенова

Радина Червенова е позната като телевизионна водеща, която ни е съобщавала и добрите, и лошите новини години наред. Днес обаче има нова роля - тази на писател.

Дебютният ѝ роман "Преди ме е нямало" има до някаква степен връзка и с личната ѝ съдба. В нея тя е чувала и добри, и лоши новини. Как се излиза от подобни ситуации и на какво ни учат те, следва да разберем от разговора ѝ с Елица Кънчева.