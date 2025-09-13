“Отново на училище” с Радио N-JOY

Обратното броене до новата учебна година започва. За някои това може да звучи като неприятна новина, но съвсем не е така. Благодарение на Радио N-JOY започваме обратното броене от днес и то ще е с много музика, емоции и награди.

Днес от 12:00 до 14:00 ч. на една сцена ще се съберат любими български певци и музиканти. За да ни разкажат повече, при нас са нашите колеги водещи от радио N-JOY Вензи и Криста.