Полезно ли е гладуването преди зимата?

Гост в студиото на "Тази събота" е диетологът д-р Людмила Емилова.

Как да останем във Форма? "До обяд трябва да пийнем чай или вода, около 10 часа трябва да хапнем някакви плодове. Могат да бъдат цели плодове, може да бъде сок, фреш от плодове, зеленчуци, може да бъде смути - нещо, което не изисква енергия за храносмилане. И така, след като сме вечеряли, до другия ден на обяд ние ще сме си направили периодично гладуване", посъветва тя.

Вижте целия разговор във видеото.