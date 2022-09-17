Тази събота и неделя

Събота 07:50 по bTV

Полезно ли е гладуването преди зимата?

Вижте съветите на диетолога д-р Людмила Емилова

17 Септември 2022

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Гост в студиото на "Тази събота" е диетологът д-р Людмила Емилова.

Как да останем във Форма? "До обяд трябва да пийнем чай или вода, около 10 часа трябва да хапнем някакви плодове. Могат да бъдат цели плодове, може да бъде сок, фреш от плодове, зеленчуци, може да бъде смути - нещо, което не изисква енергия за храносмилане. И така, след като сме вечеряли, до другия ден на обяд ние ще сме си направили периодично гладуване", посъветва тя.

Вижте целия разговор във видеото.

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Тагове: д-р Людмила Емилова гладуване хранене детоксикация

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