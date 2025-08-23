Проект за язовир среща съпротива от жителите на Орешак и Черни Осъм

Жители на троянските села Орешак и Черни Осъм са притеснени от намерението на правителството да възобнови проекта за изграждане на язовир "Черни Осъм". Стартирането на проекта е сред дългосрочните мерки на Регионалното министерство за справяне с водната криза в Плевен. Идеята за язовира е на повече от 30 години, но среща съпротива от местните заради опасения, че изграждането му ще повлияе на природата и туризма в региона.

С жители на Орешак и Черни Осъм ни среща Димитър Върбанов.