Проект за язовир среща съпротива от жителите на Орешак и Черни Осъм

23 Август 2025
Жители на троянските села Орешак и Черни Осъм са притеснени от намерението на правителството да възобнови проекта за изграждане на язовир "Черни Осъм". Стартирането на проекта е сред дългосрочните мерки на Регионалното министерство за справяне с водната криза в Плевен. Идеята за язовира е на повече от 30 години, но среща съпротива от местните заради опасения, че изграждането му ще повлияе на природата и туризма в региона.

С жители на Орешак и Черни Осъм ни среща Димитър Върбанов.

Тагове: орешак черни осъм проект язовир жители тази събота

