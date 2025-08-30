Трогателна история за делфин, който благодари на моряци, спасили малкото му

Това е разказ за един изключителен жест на благодарност - животно, което живее свободно в океана, намира начин да каже благодаря по свой собствен език. Кадрите обикалят целият свят. Историята напомня, че ние не сме единствените същества, способни на благодарност и жестове. В топлите води на океана група моряци забелязват малко делфинче, оплетено в рибарска мрежа и борещо се за живота си. Майка му отчяно обиклая около него, викайки за помощ по начин по които само тези морски бозайници умеят. За щастие моряците успяват да реагират мигновено, да срежат въжетата и да освободят малкото делфинче. В този момент майката делфин се гмурка на дълбоко и след секудни се показва отново на повърхността, но този път носейки нещо в устата си - морска краставица. Тя я поднася на моряците като истински подарък в знак на благодарност.