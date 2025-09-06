Ученици играят благотворително в "Златната лига" на "Стани богат"

Специалният сезон на младите умове започва тази вечер в 20 ч., а новите епизоди на обичаната играта - на 8 септември от 18 ч.

06 Септември 2025
Ученици играят благотворително в "Златната лига" на "Стани богат"

„Стани богат“ тази вечер се завръща в ефира на bTV със специалния сезон „Златната лига“ на младите умове. От днес в 20 ч. ученици от водещи гимназии в страната ще играят за различни благотворителни каузи, а от понеделник - 8 септември, започват и новите епизоди на обичаната игра. 

„Днес е много важен ден да се съединяваме, да бъдем различни, но в същото време да знаем, че не можем да постигнем голямото без да помогнем на съседа, на квартала, на града си, на другия регион. Заветите на нашите праотци са да сме заедно, разбира се, всичко ни разделя днес – валутата ни, шофьорите по улиците и прочие. В „Стани богат“ решихме да покажем, че тази страна има бъдеще като поканим някои от учениците в България“, разказа водещият на предаването Ники Кънчев.

 
