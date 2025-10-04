Владо Карамазов между сцената, телевизионния екран и фотографията

Изключително приятно ни е, че днес наш гост е един любим актьор, фотограф и водещ в bTV. Виждаме го всеки вторник, когато праведни и предатели сядат на една маса и сами се оплитат в лъжи и съмнения.

Но докато чакаме поредния изключително интригуващ епизод на "Traitors: Игра на предатели", можем да го гледаме утре вечер в юбилейното представление на Народния театър - "Идеалният мъж". При нас e Владо Карамазов.