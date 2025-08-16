Засилени мерки за пътна безопасност в Гърция по повод тридневния празничен период около 15 август - Успение Богородично. Полицията активира извънреден план, който обхваща цялата страна – от магистралите до големите градове.

Целта е да се предотвратят инциденти и да се облекчи трафикът, който традиционно е особено натоварен по това време.

Какви точно са мерките – ще разберем от нашия кореспондент в Гърция, Светлана Склирис.