Засилени мерки за пътна безопасност в Гърция

Какви точно са мерките – ще разберем от нашия кореспондент в Гърция, Светлана Склирис

16 Август 2025
Засилени мерки за пътна безопасност в Гърция

Засилени мерки за пътна безопасност в Гърция по повод тридневния празничен период около 15 август - Успение Богородично. Полицията активира извънреден план, който обхваща цялата страна – от магистралите до големите градове.

Целта е да се предотвратят инциденти и да се облекчи трафикът, който традиционно е особено натоварен по това време.

Какви точно са мерките – ще разберем от нашия кореспондент в Гърция, Светлана Склирис.

